O Linkin Park é uma banda norte-americana formada em 1996, conhecida por sua fusão inovadora de rock, rap e música eletrônica. Com o lançamento de seu álbum de estreia, “Hybrid Theory”, em 2000, o grupo alcançou sucesso global. No Brasil, conquistou uma base de fãs dedicada, realizando diversas apresentações memoráveis no país ao longo dos anos.​ Após uma pausa significativa devido ao falecimento do vocalista Chester Bennington em 2017, a banda anunciou seu retorno em 2024 com a vocalista Emily Armstrong e o baterista Colin Brittain. Lançaram o álbum “From Zero” e iniciaram a turnê mundial “From Zero World Tour”.

Em novembro de 2024, o Linkin Park realizou dois shows — com ingressos esgotados — no Allianz Parque, em São Paulo. Porém, a banda já tem data certa para voltar ao país este ano, com shows marcados para 05 de novembro em Curitiba, no Estádio Major Couto Pereira; dia 08 de novembro, em São Paulo, no Estádio MorumBIS; e dia 11 de novembro, em Brasília, na Arena BRB Mané Garrincha. Abaixo, confira 7 curiosidades sobre a banda Linkin Park! 1. Origem da banda A banda surgiu em sua formação original em 1996, em Agoura Hills, Califórnia, com Mike Shinoda, Brad Delson e Rob Bourdon, colegas de escola que compartilhavam a paixão pela música. Depois, juntaram-se ao grupo Joe Hahn, Dave "Phoenix" Farrell e Mark Wakefield, formando, inicialmente, a banda Xero. Em 1999, após a saída de Mark Wakefield, Chester Bennington, ex-vocalista da Grey Daze, ingressou na banda. Com a nova formação, o grupo mudou o nome para Hybrid Theory e, em seguida, para Linkin Park, uma adaptação de Lincoln Park, uma área em Santa Mônica, Califórnia, pois, na época, a banda não tinha como arcar com o pagamento do licenciamento do nome Lincoln Park.

Após um hiato de sete anos desde o falecimento do vocalista Chester Bennington, o Linkin Park anunciou uma nova formação em 2024. Com Emily Armstrong (vocal), Colin Brittain (bateria) e Alex Feder (guitarra) se juntando aos membros originais Mike Shinoda (vocal e guitarra), Brad Delson (guitarra), Dave Farrell (baixo) e Joe Hahn (DJ), a banda lançou o álbum “From Zero” e embarcou em uma turnê mundial. 2. Álbum de estreia O álbum de estreia do Linkin Park, “Hybrid Theory”, se tornou um dos mais vendidos da história da música, com mais de 32 milhões de cópias vendidas. O disco trouxe grandes sucessos como “In the End”, “Crawling” e “One Step Closer”, consolidando a banda como um dos maiores nomes do rock dos anos 2000. O destaque do álbum é o hit “In the End”, que atualmente acumula quase 2 bilhões de visualizações no YouTube e mais de 2 bilhões de reproduções no Spotify, refletindo a popularidade duradoura da faixa. 3. Prêmios Grammy Até o momento, o Linkin Park conquistou dois prêmios Grammy: Melhor Performance de Hard Rock por “Crawling”, em 2002, e Melhor Colaboração de Rap/Sung por “Numb/Encore” com Jay-Z, em 2006. Além disso, a banda recebeu outras 4 indicações ao longo da carreira.

4. Versatilidade musical O Linkin Park é conhecido por sua fusão de gêneros como nu metal, rap, rock, música eletrônica e pop. Após o sucesso de “Hybrid Theory” e “Meteora”, a banda evoluiu musicalmente com álbuns como “Minutes to Midnight” e “A Thousand Suns”, adotando um som mais alternativo, experimental e abordando temas mais maduros. Essa versatilidade garantiu a relevância da banda ao longo dos anos. A parceria com o rapper Jay-Z fez sucesso tanto com o público quanto com a crítica (Imagem: Steven Cashmore | Shutterstock) 5. Parcerias de sucesso A parceria do Linkin Park com Jay-Z no álbum “Collision Course”, lançado em 2004 com 6 faixas que misturam músicas da banda e do rapper, resultou no hit “Numb/Encore”. A fusão de rock e rap atraiu tanto fãs de hip-hop quanto de rock, marcando um momento importante na carreira da banda.

Em 2006, o Linkin Park fez história ao se apresentar ao lado de Paul McCartney e Jay-Z no Grammy Awards. Eles tocaram uma versão especial de “Numb/Encore”, misturada com o clássico dos Beatles “Yesterday”. A performance foi amplamente elogiada pela crítica, mostrando a capacidade da banda de transcender gêneros musicais e unir rap, rock e um ícone do rock clássico em uma só apresentação. 6. Engajamento social Em 2005, o Linkin Park fundou a organização Music for Relief, com o objetivo de apoiar vítimas de desastres naturais, como o tsunami no sudeste asiático, e promover a conscientização ambiental. A organização já arrecadou milhões de dólares para diversas causas humanitárias. Em 2010, a banda lançou a música “Not Alone” como parte do álbum colaborativo “Download to Donate for Haiti”. O projeto foi idealizado pela organização social para ajudar as vítimas do devastador terremoto que atingiu o Haiti em janeiro de 2010, que causou milhares de mortes e deixou muitos desabrigados.