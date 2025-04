5 estreias do Prime Video em abril de 2025

Para quem ama acompanhar lançamentos e já quer atualizar a lista do que assistir, abril traz estreias interessantes no Prime Video. Entre comédias, suspense, produções internacionais e continuações esperadas, tem de tudo um pouco. As novidades começam logo na primeira semana e se espalham ao longo do mês, com boas promessas para todos os tipos de público.

1. Robô Selvagem – 04/04

Em “Robô Selvagem”, uma robô chamada Roz naufraga em uma ilha e precisa aprender a conviver com a natureza (Imagem: Reprodução digital | Dreamworks)

Um acidente leva Roz, uma robô, a parar em uma ilha desabitada. Sem saber onde está e sem ninguém por perto, ela tenta entender o ambiente à sua volta e se adaptar. O convívio com os animais da floresta, no começo difícil, vai se tornando parte do dia a dia. A rotina muda de vez quando Roz encontra um filhote de ganso e decide cuidar dele. A relação com o pequeno animal faz a robô descobrir novos sentidos para sua existência e para as interações com a natureza.

Inspirado no livro infantil de Peter Brown, “Robô Selvagem” é dirigido por Chris Sanders (de “Lilo & Stitch”). No elenco de vozes estão Lupita Nyong’o, Pedro Pascal e Kit Connor. A história, que une tecnologia e floresta, mostra como Roz vai aprendendo aos poucos a lidar com emoções, construir laços e até desafiar os limites da sua própria programação.

2. Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX – 08/04