5 dicas para melhorar a produtividade no dia a dia

Sentir-se sobrecarregado é uma realidade comum, especialmente quando as horas parecem escorrer pelos dedos e as pendências se acumulam. Em um cenário em que a agilidade é exigida o tempo todo, muitas pessoas enfrentam o desafio de produzir mais sem perder a qualidade ou a saúde mental. Para mudar esse panorama, é preciso mais do que força de vontade — é necessário aplicar métodos eficientes e sustentáveis que façam sentido para sua rotina.

Segundo o autor do livro “Sete Minutos para aumentar a sua produtividade”, John Brandon, especialista no assunto há mais de uma década, pequenas mudanças podem transformar a rotina. Para ele, produtividade eficaz não é sobre fazer mais coisas, mas, sim, sobre saber o que realmente importa e focar o que faz a diferença.