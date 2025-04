3 tendências de unhas inspiradas na Páscoa

Com a Páscoa se aproximando e as prateleiras recheadas de ovos de chocolate, a produção das unhas também ganha novas inspirações que celebram o espírito renovador da época. Com tons que vão muito além do tradicional coelhinho branco, este ano, a tendência promete paletas em tons pastel, acabamentos metalizados e perolados — e, claro, cores irresistíveis inspiradas no chocolate e no sofisticado mocha mousse, cor Pantone 2025.

Sempre atenta às tendências de estilo e às inovações do mercado, Daniele da Silva Gimenes Padilha, manicure e instrutora do Instituto Embelleze Jaraguá do Sul, fala sobre como a data pode inspirar looks e abrir com charme a temporada outono-inverno. Confira!