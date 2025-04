10 dicas para fazer a transição de carreira para a tecnologia

A busca por um novo emprego está no radar de 54% dos brasileiros neste ano. O dado foi mapeado pela consultoria de RH Robert Half, no início do ano, a partir de entrevistas com mais de mil pessoas com ensino superior completo e pelo menos 25 anos.

Desse grupo, um terço pretende buscar outra carreira. Entre os motivos, estão realização pessoal, qualidade de vida, maiores salários e a vontade de aprender algo novo. Além disso, a opção por um modelo flexível de trabalho é relevante para 32%.