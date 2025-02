Veja a runa que representa cada signo e seu significado

Existem vários tipos de alfabetos rúnicos, um deles é o antigo alfabeto germânico, conhecido como Elder Futhark. As runas têm origem dessas letras que foram usadas para propósitos mágicos, escritas e adivinhações pelas tribos germânicas e nórdicas do norte da Europa, Escandinávia e Grã-Bretanha.

A palavra “runa” significa mistério e segredo. É um sistema de leitura de oráculo usado para ajudar a entender situações e responder a perguntas. As runas podem ser feitas de vários materiais, mas geralmente são feitas de pedra ou madeira e têm um símbolo de alfabeto rúnico sobre as peças.

O jogo de runas não é sobre adivinhação. Kélida Marques, terapeuta holística e psicanalista, explica que a ideia é que a pessoa faça uma pergunta ou pense sobre um tema específico. E, quando as runas forem jogadas, ela pegue as peças que darão a resposta de que precisa. Essa escolha não é aleatória, mas, sim, orientada pelo subconsciente em relação à questão pensada.

As runas podem ser feitas de madeira, pedra, cristais, ossos ou até mesmo metal. “No começo, um conjunto simples será suficiente. Conforme for praticando e desenvolvendo a paixão pelas runas, poderá escolher ou até montar o seu próprio jogo”, destaca a terapeuta holística.

As pedras também foram usadas em monumentos, talismãs, fórmulas mágicas e feitiços de homenagem e gratidão pelas orientações recebidas. Após séculos de proibição e perseguição, hoje esse conhecimento vem até nós com toda sua antiga magia e sabedoria ancestral para nos guiar.

Constituem uma das formas mais antigas conhecidas do alfabeto escandinavo. Sua origem remonta à Idade do Bronze. Os povos nórdicos usaram esses símbolos mágicos para trabalhar poderosas energias de previsão, cura e proteção. Eles foram consultados por magos, sacerdotes, sábios, reis, príncipes e chefes de tribos para tomar decisões.

Câncer – Runa Tyr

Tyr é a runa do guerreiro, do portador da espada, de que caminhos são abertos a partir do foco, da decisão e com objetivos claros.

Leão – Runa Wunjo

É a runa da conquista. Simboliza a bandeira que os guerreiros colocavam quando ganhavam uma batalha e comemoravam.

Virgem – Runa Fehu

Esta é a runa do gado e simboliza dinheiro, prosperidade e generosidade.

Libra – Runa Sowelu

Esta é a runa do Sol. Não há como esconder nada sob o Sol, tudo vem à tona para ser visto.

Escorpião – Runa Algiz

É a runa do alce, os chifres do veado que os vikings usavam em seus capacetes. Representa proteção e defesa. É como um escudo que, por um lado, nos protege, mas, por outro lado, pode nos isolar.

Sagitário – Runa Ansuz

É a runa da palavra, da comunicação, da escrita e do diálogo.

Capricórnio – Runa Berkana

É a runa da primavera. Representa a energia da bétula. É uma corrida fértil, abundante, conectada com a Grande Mãe.

Aquário – Runa Thurisaz

A runa dos gigantes. Simboliza mandatos antigos e estruturas que já estão obsoletas. Significa que teremos que enfrentar, crescer e nos sentir internamente poderosos e maduros.

Peixes – Runa Raidho

É a runa das viagens, movimentos, transferências e mudanças de forma. Raidho nos pede para seguir em frente, não ter medo de colocar um pé no acelerador, desde que haja foco e objetivos claros para alcançar.

Kelida Marques

Detentora de um dos principais canais do YouTube sobre espiritualidade, conta com mais de 1,15M de seguidores em suas redes. Também é psicanalista, hipnóloga e terapeuta holística reikiana. Realiza atendimentos online, promove rituais de cura, benzimentos e vigília, de maneira constante e gratuita.