Veja por que as mulheres apresentam mais lesões nos joelhos

As mulheres – até mesmo as atletas – têm maior probabilidade de sofrer lesões ligamentares nos joelhos, em atividades esportivas e físicas, devido a certas características anatômicas e biomecânicas específicas do seu corpo. Por isso, abaixo, o ortopedista Dr. Marcos Cortelazo, sócio efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Joelho e da Sociedade Brasileira de Artroscopia, esclarece os motivos que as tornam mais suscetíveis a esses problemas e como evitá-los. Confira!

Fatores que contribuem para as lesões nos joelhos

As mulheres são mais suscetíveis a lesões nos joelhos por uma combinação de diversos fatores, entre eles, fatores hormonais, anatômicos e biomecânicos. Em relação à anatomia, vale citar algumas situações:

Frouxidão ligamentar: as mulheres apresentam uma maior frouxidão ligamentar, ou seja, elas tendem a ter ligamentos mais amolecidos do que os dos homens, que pode contribuir por uma menor estabilidade articular.

Formato ou largura da pelve: A pelve feminina é mais larga, chamada de pelve ginecoide, o que pode levar a uma maior rotação interna do fêmur e maior estresse sobre a articulação do joelho.

Ângulo Q: o ângulo do quadríceps, que é geralmente maior nas mulheres, devido a essa pelve mais larga e esse ângulo aumentado pode causar mais estresse sobre o joelho .

Flutuações hormonais: questão dos hormônios femininos, especialmente o estrogênio, afeta a flexibilidade e a força dos ligamentos, ou seja, durante o ciclo menstrual há uma flutuação de hormônios que pode aumentar a susceptibilidade a lesões ligamentares, dependendo da fase do ciclo menstrual, ou seja, dependendo desta fase os ligamentos se apresentam mais frouxos.

Biomecânica e próprio movimento do joelho: existem diferenças de mecânica de movimento, ou seja, as mulheres apresentam uma diferente biomecânica na hora de correr, de saltar em comparação com o homem, o que pode aumentar o estresse sobre a articulação do joelho e, com isso, aumentar as lesões.