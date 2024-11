Veja o tom de sombra ideal para cada cor de olho

Os olhos costumam receber bastante atenção na hora da maquiagem. Logo, conhecer as tonalidades de sombras que mais combinam com essa parte do rosto pode ajudar a realçar o olhar e a construir uma make bonita. Por isso, o maquiador Brunno Valentino indica os tons mais recomendados conforme a cor dos olhos. Confira!

1. Olhos castanhos

Olhos castanhos combinam com diversas tonalidades de sombras (Imagem: CarlosDavid | Shutterstock)

Os olhos castanhos combinam facilmente com as mais variadas tonalidades de sombras. Contrastam bem com cores frias como o azul e o verde.