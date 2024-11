Veja cuidados para evitar a queda de idosos em casa

À medida que a população envelhece, garantir a segurança no ambiente doméstico torna-se uma questão cada vez mais relevante para familiares e cuidadores. Conforme o Ministério da Saúde, 70% dos acidentes relacionados a quedas em indivíduos com mais de 65 anos ocorrem no ambiente domiciliar. Inclusive, trata-se de uma das principais causas de internações entre idosos.

Por isso, promover a adaptação da casa representa um passo fundamental para evitar acidentes. Em um lar preparado, o idoso pode desfrutar de sua independência com menos preocupações, enquanto os familiares ganham a tranquilidade de saber que estão prevenindo situações de risco.

Impactos das quedas em idosos

As consequências de uma queda podem ser severas, desde dor, hematomas e até mesmo sintomas neurológicos graves, resultantes de impactos na cabeça – ou morte, como a do cantor Agnaldo Rayol. É crucial destacar que fraturas, particularmente do fêmur, estão intimamente ligadas à osteoporose, uma condição comum entre os idosos devido à fragilidade óssea associada ao envelhecimento.