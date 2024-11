11 atrações imperdíveis do parque EPCOT na Disney

Segundo parque temático do Walt Disney World Resort, o EPCOT foi inaugurado em 1982, inspirado no desejo de Walt Disney de construir uma cidade futurista planejada e sustentável – tanto que seu nome é um acrônimo de “Comunidade Protótipo Experimental do Amanhã”. O parque manteve a essência desse conceito, combinando ciência, tecnologia e diferentes culturas.

O EPCOT é dividido em quatro áreas. Junto à entrada, está o World Celebration, com a icônica atração Spaceship Earth, símbolo do parque. O World Nature exalta as belezas naturais do planeta, enquanto o World Discovery tem atrações tecnológicas com um toque de exploração espacial.

Em torno do lago, o World Showcase abriga 11 pavilhões que representam países ao redor do mundo (México, Noruega, China, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Japão, Marrocos, França, Reino Unido e Canadá), com réplicas perfeitas de monumentos históricos, reprodução de estilos arquitetônicos tradicionais, lojas de produtos típicos e uma rica gastronomia autêntica.