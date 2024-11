Veja por que viajar no Trem do Pampa

O Trem do Pampa, que iniciou suas operações em 20 de julho deste ano, já atraiu mais de 7 mil turistas para explorar as belezas da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Localizado em Sant’Ana do Livramento (RS), cidade fronteiriça com Rivera, o passeio oferece uma experiência única ao longo de aproximadamente 30 km de trilhos, ligando a Estação Central de Sant’Ana do Livramento à bucólica localidade de Palomas.

Durante as 3h de viagem, os passageiros são convidados a imergir nas paisagens únicas dos pampas gaúchos, com destaque para o imponente Cerro Paloma, que domina o horizonte. Além da beleza natural, a experiência é enriquecida por apresentações culturais típicas da região, realizadas a bordo dos dois vagões, criando uma atmosfera envolvente e autêntica.

