5 receitas com proteína texturizada de soja

A proteína texturizada de soja, ou PTS, é uma opção prática e econômica para substituir a carne de origem animal em receitas. Rica em proteínas de alto valor biológico, ela favorece o bom funcionamento do corpo. Além disso, é uma opção versátil e fácil de preparar, tornando-se uma excelente escolha para uma alimentação equilibrada. A seguir, confira como preparar 5 receitas deliciosas com proteína texturizada de soja! Kibe Ingredientes 500 g de trigo para kibe

1 xícara de chá de proteína texturizada de soja granulada

1 xícara de chá de hortelã picada

de hortelã picada 100 ml de azeite

Suco de 1 limão

1 colher de chá de cominho em pó

1 colher de chá de molho de soja

1 batata descascada, cozida e amassada

1 cebola descascada e ralada

1 colher de sopa de farinha de grão-de-bico

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água quente

Azeite para untar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o trigo para kibe, a proteína de soja e o cominho e misture. Cubra com água quente e deixe descansar por uma hora. Após, esprema a mistura em um pano de prato e coloque em um recipiente. Acrescente os demais ingredientes e mexa para incorporar. Depois, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa e modele no formato de um kibe. Repita o processo com o restante da massa e disponha em uma forma untada com azeite. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.

Sopa de proteína de soja Ingredientes 2 colheres de sopa de óleo

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1 tomate sem pele e picado

sem pele e picado 6 colheres de sopa de proteína texturizada de soja granulada

1/2 l de água morna

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o tomate e refogue até murchar. Por último, junte a água morna, a proteína de soja, o sal, a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Cozinhe até engrossar e desligue o fogo. Sirva em seguida. Picadinho Ingredientes 1/2 cebola-roxa descascada e picada

1 colher de chá de alho descascado e amassado

100 g de proteína de soja texturizada em pedaços

de soja texturizada em pedaços 1 colher de chá de cominho em pó

1 folha de louro

100 ml de vinho tinto

500 ml de caldo de legumes

180 ml de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída, tomilho, alecrim, azeite, salsa e manjericão picado a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente a proteína de soja texturizada e refogue por 5 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino, cominho e tomilho. Junte o alecrim, as folhas de louro e o vinho tinto e cozinhe até o caldo reduzir. Disponha o caldo de legumes e cozinhe até secar. Por último, coloque o molho de tomate e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e polvilhe com a salsa e o manjericão. Sirva em seguida. Hambúrguer de proteína de soja (Imagem: Alesia.Bierliezova | Shutterstock)