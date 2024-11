Horóscopo semanal: previsão dos signos de 04 a 10 de novembro de 2024

Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Vênus em Sagitário fará aspecto tenso com Júpiter e Netuno , sugerindo uma fase desafiadora para os relacionamentos. Afinal, haverá a tendência a criar muitas expectativas e fantasiar a relação, o que levará a frustrações. Além disso, Marte ingressará no signo de Leão, indicando que haverá mais coragem para assumir quem é e batalhar pelas próprias vontades. Contudo, o planeta fará aspecto tenso com Plutão, apontando para possíveis situações que afloram medos e traumas e abalam o ego e o brilho pessoal.

O Sol em Escorpião seguirá em aspecto favorável com Saturno, indicando um bom momento para encarar os medos, bem como buscar a força e a autorresponsabilidade necessárias para gerar transformações na vida. Mercúrio entrará em Sagitário e fará bom aspecto com Plutão e Marte a partir da metade da semana. Isso sugere um bom período para se dedicar ao autoconhecimento e aos estudos que trazem mais crescimento interior.

Ainda nesta fase, o desejo de se afirmar se fará presente, assim como a coragem para enfrentar os seus medos. Apesar disso, o contato com as sombras poderá apagar o seu brilho e levá-lo(a) a agir de maneira vingativa. No setor afetivo, a tendência será que se apaixone com mais facilidade. Tome cuidado apenas com a possibilidade de criar muitas expectativas e se frustrar.

Contudo, busque não criar muitas expectativas e fantasias no relacionamento, a fim de se afastar de frustrações e decepções. No ambiente familiar, os ânimos continuarão exaltados. Medos e sombras do passado possivelmente irão aflorar, gerando desconfortos.

A tendência será que busque o bem-estar dos seus relacionamentos. Você poderá ter mais habilidade para compreender as necessidades do outro e perceber o que deseja para a convivência a dois. Ainda neste período, será possível que queira estar com alguém ou melhorar a qualidade da relação, oferecendo mais apoio à pessoa amada e se sentindo mais apoiado(a).

No setor afetivo, o período se mostrará um tanto desafiador. Afinal, você tenderá a ter um contato maior com os medos e sombras, o que irá gerar desconfortos e poderá levar a ações intensas e radicais. Ademais, haverá a possibilidade de se iludir com alguém e criar muitas expectativas, o que levará a frustrações. Portanto, atente-se a essas questões e acolha os incômodos. No campo social, a propensão será de uma mente agitada. Logo, tome cuidado para não se deixar levar por pensamentos nocivos.

Na rotina, a propensão será de uma semana mais movimentada e importante para organizar os afazeres. Também será uma boa hora para diversificar as atividades do cotidiano. No setor financeiro, deverá ter cautela. Afinal, possivelmente gastará por impulso.

Ainda nesta fase, haverá o desejo de se recolher no lar e fortalecer os laços com os entes queridos, cuidando das suas emoções e afetos. No setor afetivo, a tendência será que se apaixone com mais facilidade, seja por alguém ou por um novo projeto. No entanto, poderá criar muitas expectativas e fantasias em relação ao outro, se decepcionando.

Você ainda terá bastante energia, disposição e vitalidade. Entretanto, tenderá a se deparar com situações e reviravoltas que irão aflorar medos e levá-lo(a) a entrar em contato com as suas sombras. Apesar dos desafios, o momento será importante para encarar os seus desconfortos e abandonar os comportamentos nocivos que o(a) impedem de chegar aonde gostaria.

Virgem

Semana movimentada no setor social. O desejo de sair da rotina, ir em busca de novas informações, conhecer outras pessoas e respirar ares diferentes estará em alta. Ainda nesta fase, haverá a possibilidade de reconhecerem suas habilidades intelectuais e comunicativas. Logo, será um bom momento para realizar negociações e iniciar um novo estudo.

Por outro lado, você viverá um período de maior contato com medos e fantasmas internos, o que poderá confundi-lo(a) e levá-lo(a) a agir de maneira radical. Portanto, atente-se a isso e acolha os incômodos. No campo afetivo, procure ter cautela com as expectativas, pois elas poderão desencadear frustrações.

Libra

Semana importante para organizar a forma como lida com o dinheiro e com os demais recursos materiais, bem como para valorizar seu trabalho e aptidões. Além disso, será a hora de cuidar do que o(a) sustenta internamente e do que lhe traz segurança para ir em busca do que deseja.

Ainda neste período, seus talentos poderão ser reconhecidos. No setor social, os dias se mostrarão favoráveis para realizar novos contatos e ter novas ideias. Afinal, a tendência será que fique com a mente mais flexível e aberta ao que é diferente. Já nas relações mais íntimas, como familiares e amorosas, possivelmente surgirão desentendimentos e frustrações.

Escorpião

Você experimentará uma fase de energia e vitalidade intensas. A tendência será que tudo flua com mais desenvoltura. Será um bom momento para dar impulso aos seus projetos, tomar decisões que estavam sendo adiadas e agarrar as oportunidades ao seu alcance. Também poderá ter mais saúde, além de cuidar melhor de si e da aparência.

Ainda nesta fase, dará mais atenção ao setor profissional e terá mais disposição e confiança para batalhar pelo que deseja se tornar no futuro. Porém, tenderá a agir de maneira precipitada e prepotente, o que poderá gerar conflitos. Por fim, haverá a possibilidade de se deparar com medos e inseguranças internas, o que irá gerar ações radicais. Portanto, atente-se a isso e acolha os desconfortos.

Sagitário

Você seguirá em um período mais introspectivo. Momento de iluminar o que habita seu inconsciente para compreender os ciclos que têm se repetido e o que precisa ser encerrado. Ao longo do processo, poderá se confundir. Será como se uma névoa pairasse sobre si. Para ter mais clareza, procure acolher as emoções, cuidar da energia e se dedicar às práticas espirituais.

No campo afetivo, a semana pedirá cautela. Afinal, tenderá a se confundir, se enganar por alguém ou criar muitas expectativas em relação ao outro. Tudo isso irá levar a frustrações e desilusões. Por fim, possivelmente os dias serão movimentados e cheios de imprevistos. Logo, procure conter seus impulsos.

Capricórnio

Você se envolverá mais com os amigos nesta semana. Estar na presença deles lhe trará bem-estar e alegria. Portanto, dedique mais tempo para nutrir essas relações e se fortalecer nelas. Ainda nesta fase, a propensão será que a sua presença seja mais solicitada nos grupos que frequenta. Você terá a oportunidade de expor as suas ideias e opiniões, atraindo pessoas em sintonia com elas.

Bom momento para se dedicar aos seus ideais e propósitos de vida. Todavia, poderá se confundir, bem como se deparar com medos inconscientes e sentimentos difíceis de nomear. Ademais, haverá a chance de se deixar levar por ilusões nos relacionamentos, o que irá gerar frustrações e desilusões. Logo, para ter mais discernimento, cuide da sua energia.

Aquário

Fase importante no setor profissional. A tendência será que tenha mais confiança e disposição para ir em busca do que quer se tornar no futuro. Ainda nesta semana, poderá receber o reconhecimento de seus superiores ou indivíduos que admira profissionalmente. Além disso, boas oportunidades poderão surgir.

Apesar disso, haverá a chance de se decepcionar com uma amizade ou com um colega de trabalho. Portanto, contenha as expectativas e procure ser mais realista. Por fim, devido ao desejo de fazer tudo ao seu modo, ocorrerão prováveis conflitos no relacionamento amoroso. Com isso, você possivelmente entrará em contato com o medo do abandono.

Peixes

Ao longo desta semana, você terá mais animação e otimismo. A tendência será que busque novas aventuras e tudo o que lhe traz crescimento e a sensação de expansão. Será um bom momento para iniciar um novo curso ou estudo, bem como para fazer ou planejar uma viagem. Ainda nesta fase, procure se dedicar ao autoconhecimento e ao desenvolvimento espiritual, pois, desse modo, experimentará mais clareza sobre si e seus potenciais.

No campo profissional, um novo ciclo se iniciará, possivelmente movimentado e cheio de mudanças. Tudo o que estava estagnado poderá andar com facilidade. Contudo, ocorrerão prováveis desentendimentos nas relações de trabalho, o que levará a frustrações. Logo, contenha as expectativas e tenha mais cautela com quem se envolve.