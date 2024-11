5 filmes surpreendentes sobre a vida após a morte

Sam encontra ajuda em Oda Mae Brown (Whoopi Goldberg), uma médium excêntrica que, até então, fingia ter habilidades paranormais. A interação entre os três personagens é emocionante e repleta de humor, com momentos de suspense enquanto o protagonista busca justiça. Com uma história que destaca o poder do amor além da morte, “Ghost” reforça a ideia de que sentimentos verdadeiros continuam vivos, mesmo após a partida.

Em “Um Olhar do Paraíso”, dirigido por Peter Jackson, conhecemos a jovem Susie Salmon (interpretada por Saoirse Ronan), que, aos 14 anos, tem sua vida interrompida de forma brutal. A partir do “Entre-Mundos” – um lugar entre a Terra e o Céu –, a protagonista observa o luto da família e a tentativa deles de encontrar paz e justiça, enquanto ela mesma enfrenta o desejo de vingança e o impulso de seguir adiante.

Em “Nosso Lar”, André Luiz (Renato Prieto) desperta após a morte em um purgatório sombrio, onde sente sede e fome e está cercado por almas em sofrimento. Após um período de dor e purificação, ele é resgatado e levado à cidade espiritual de Nosso Lar, um lugar organizado e iluminado onde espíritos evoluem e aprendem. Lá, o protagonista passa a entender sua nova condição e as lições de evolução espiritual que precisa abraçar. Baseado no livro psicografado por Chico Xavier, o filme explora a vida após a morte sob uma perspectiva espiritualista, trazendo uma visão de aprendizado contínuo e transformação além da existência terrena.

Em “As Mães de Chico Xavier”, a vida após a morte é abordada com sensibilidade, destacando o trabalho do psicógrafo e sua conexão com o plano espiritual. O filme segue três mães que lidam com a perda de seus filhos e buscam consolo nas cartas psicografadas por Chico Xavier, interpretado por Nelson Xavier.