5 dicas para dar e receber feedback de forma eficaz no trabalho

Profissionais brasileiros que recebem feedbacks com mais frequência podem ter 22% mais satisfação no trabalho. Os dados são do levantamento anual da FEEx (FIA Employee Experience), divulgado em 2023. O estudo indica que 24,3% dos trabalhadores brasileiros não tiveram nenhuma avaliação de seus líderes em 2022 e, entre aqueles que receberam, pouco mais de 10% afirmaram que isso acontece a cada dois meses, enquanto a média nacional é de 2,6 feedbacks anuais. Apesar disso, 43% disseram que buscam ativamente por devolutivas de seus gestores.

Para Rennan Vilar, diretor de Pessoas e Cultura do Grupo TODOS Internacional, esta devolutiva é uma ferramenta importante para a evolução no ambiente de trabalho. “Ela não apenas ajuda o colaborador a identificar suas áreas de melhoria, mas também a reconhecer suas forças, proporcionando um caminho claro para o aprimoramento”, afirma.

Desafios na cultura de feedback

A importância do feedback é ainda mais evidente ao considerar os desafios que os colaboradores enfrentam ao dar e receber essa prática. “Um dos maiores obstáculos é o medo da reação do outro. Muitos se sentem inseguros em fornecer críticas construtivas ou em aceitá-las”, explica Rennan Vilar.