Veja os sintomas do câncer de pele no couro cabeludo

O couro cabeludo também requer cuidados especiais (Imagem: Olena Yakobchuk | Shutterstock) Crédito: EdiCase

No verão, os índices de radiação solar aumentam e, além de preocupação com a proteção da pele, o couro cabeludo também precisa de cuidados. Isso porque, muitas vezes esquecida, essa é uma área do corpo que também pode apresentar lesões causadas pelo sol e, até mesmo, tumores. “Eles podem aparecer em diferentes tamanhos e formas; por isso, a prevenção e a detecção precoce são os melhores caminhos para evitar complicações”, afirma a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Riscos do câncer de pele no couro cabeludo O oncologista Dr. Ramon Andrade de Mello, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia e pós-doutor clínico no Royal Marsden NHS Foundation Trust e pesquisador honorário da Universidade de Oxford, alerta para os riscos do câncer de pele no couro cabeludo, especialmente se não for diagnosticado e tratado precocemente, pois há possibilidade de metástase para o cérebro.

“Apesar de não serem classificados como tumores cerebrais, as metástases cerebrais são tipos de câncer que chegam no cérebro após circular pelo corpo, e temos a impressão de que eles são até dez vezes mais comuns do que os tumores cerebrais justamente por termos muito mais diagnósticos de câncer de mama, pulmão, pele e intestino do que tumores no cérebro. É uma questão estatística”, explica Proteção contra o melanoma O tipo de câncer de pele com pior prognóstico é o melanoma e, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), para o triênio de 2023 a 2025, a estimativa de novos casos no Brasil é de 8.980, sendo 4.640 em homens e 4.340 em mulheres – esses valores correspondem a um risco estimado de 4,37 casos novos a cada 100 mil homens e 3,90 a cada 100 mil mulheres. O oncologista explica que o melanoma é um câncer derivado das células pigmentares da pele. “É o tipo de câncer de pele mais mortal. Ele pode se espalhar para outras partes do corpo precocemente, quando as lesões ainda são muito pequenas”, explica o Dr. Ramon Andrade de Mello.

O problema é mais suscetível em pessoas com cabelos muito finos, ralos e principalmente em calvos. A dermatologista Dra. Claudia Marçal afirma que os cabelos são uma proteção natural contra as radiações solares, porém, na medida em que os cabelos vão escasseando, perde-se essa proteção. “Indico aplicar um protetor solar em spray para alcançar a área. Caso a pessoa seja calva, ela pode utilizar o mesmo produto aplicado no rosto, com FPS de, no mínimo, 30 e PPD 10, reaplicando a cada duas horas. Além disso, principalmente para quem trabalha exposto ao sol, deve-se usar bonés e chapéus”, recomenda a médica. É importante ter atenção com manchas e lesões no couro cabeludo (Imagem: New África | Shutterstock)

Sintomas do câncer de pele Apesar do prognóstico ruim, a incidência de tumor nessa área não é tão grande quanto em outras. Dependendo do tipo de câncer de pele, os sintomas e a apresentação podem ser diferentes. Os cânceres de pele não melanoma, os mais comuns, costumam se apresentar com lesões de pele que não cicatrizam e parecem incomuns ou doem, sangram e formam crosta por mais de quatro semanas, segundo o oncologista. “Já o câncer de pele melanoma é caracterizado por uma lesão que muda de forma, cor, tamanho, sangra ou desenvolve uma borda irregular”, explica o Dr. Ramon Andrade de Mello. Por isso, é importante se atentar aos detalhes da mancha. “Uma nova grande mancha marrom na pele, às vezes contendo manchas escuras salpicadas; um novo ponto na pele que muda de tamanho, forma ou cor; uma ferida que não cicatriza; tudo isso pode ser sintoma de um câncer melanoma”, diz a Dra. Claudia Marçal. Diagnóstico do câncer de pele Uma das formas de acelerar o diagnóstico do câncer de pele é por meio do autoexame do tecido cutâneo, utilizando principalmente a regra de manchas e lesões ABCDE: