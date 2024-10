6 efeitos do consumo excessivo de açúcar no Halloween

O Hallowen está chegando e, com ele, a tradição e diversão de ganhar doces, que a cada ano vem crescendo no Brasil. No período, adultos e crianças aproveitam para comer balas, chocolates e pirulitos entre outras guloseimas. No entanto, é essencial ter atenção ao consumo excessivo dessas delícias ricas em açúcar, pois, segundo Dra. Marcella Garcez, nutróloga e diretora da Associação Brasileira de Nutrologia, elas podem prejudicar a saúde.

1. Doenças metabólicas

A alimentação rica em açúcar pode causar a síndrome metabólica, que ” é um conjunto de condições, incluindo pressão alta, açúcar elevado no sangue, excesso de gordura corporal e níveis anormais de colesterol. Reduzir o consumo excessivo do açúcar diminui a ingestão total de calorias, ajuda no controle do peso, reduz a gordura corporal total e a gordura visceral, que está localizada entre os órgãos e aumenta o risco de infarto e AVC”, explica a Dra. Deborah Beranger, endocrinologista com pós-graduação em Endocrinologia e Metabologia pela Santa Casa de Misericórdia do Rio De Janeiro (SCMRJ).

2. Pode favorecer o surgimento de Câncer

Segundo a nutróloga Marcella Garcez, “as células cancerígenas, assim como todas as outras células do organismo, precisam de fontes de energia para sobreviver. Enquanto algumas células retiram essa energia do oxigênio, outras, como as células neoplásicas, utilizam como fonte de energia a fermentação do açúcar. Dessa forma, o açúcar, mais especificamente a glicose, pode impulsionar o desenvolvimento do câncer, já que alimenta as células cancerígenas, que crescem e se espalham pelo organismo”, ressalta a médica.

3. Envelhecimento acelerado da pele

O açúcar figura entre os principais responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele. “O consumo excessivo de açúcares e carboidratos desencadeia um processo de glicação, no qual a glicose solta no sangue liga-se às proteínas da pele, formando os AGEs: produtos finais de glicação avançada. Esses AGEs causam uma desordem tecidual, levando à perda da elasticidade da pele, formação de rugas, menor capacidade de cicatrização e aceleração do envelhecimento”, explica a farmacêutica Patrícia França, gerente científica da Biotec Dermocosméticos.