4 dicas para aliviar os sintomas da menopausa

Especialista elenca maneiras de cuidar do corpo e da mente para viver o momento com maior tranquilidade

De acordo com Jéssica Vanderlan, enfermeira da NAMU, plataforma de saúde e bem-estar, a menopausa não precisa ser uma fase difícil. “Com algumas mudanças de hábitos, as mulheres podem vivenciar esse período de maneira mais equilibrada”, pontua.

1. Fitoterapia com ervas adaptógenas

Ervas adaptógenas, como a ashwagandha e a rhodiola, têm ganhado destaque na promoção do bem-estar durante a menopausa. Essas plantas ajudam a regular o estresse e a equilibrar os hormônios femininos. “As substâncias adaptógenas ajudam o organismo a lidar com o estresse, normalizando o nível de cortisol, o famoso hormônio do estresse. Essa regulação pode reduzir as ondas de calor e melhorar a qualidade do sono”, explica Jéssica Vanderlan.

Lojas especializadas em produtos naturais, farmácias de manipulação e algumas lojas online que oferecem suplementos naturais costumam vender essas ervas. “Produtos como cápsulas e extratos de ashwagandha e rhodiola são amplamente disponíveis. É importante se certificar de buscar fornecedores confiáveis e, se possível, optar por versões orgânicas e com certificação de qualidade”, ressalta.

2. Óleos essenciais

Óleos essenciais, como os de lavanda, sálvia e hortelã-pimenta, possuem propriedades terapêuticas que podem ser extremamente benéficas durante a menopausa. O óleo de lavanda, por exemplo, é amplamente utilizado para reduzir o estresse e melhorar o sono. Já a sálvia tem propriedades reguladoras que ajudam a estabilizar os hormônios femininos, especialmente em períodos de mudanças hormonais significativas.