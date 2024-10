Veja as previsões de novembro para o signo de Escorpião

Novembro promete ser bastante movimentado para o signo de Escorpião, com muita energia para ir em busca do que deseja para o futuro. Entretanto, toda essa energia poderá acarretar ansiedade, levando a atitudes precipitadas e impulsivas, bem como conflitos e disputas por poder.

O escorpiano buscará encontrar mais segurança e conforto no setor afetivo (Imagem: vectorfusionart | Shutterstock)

Período de conexões no amor

No início do mês, você buscará encontrar mais segurança e conforto no setor afetivo. Poderá ser um bom momento para pensar nos próximos passos da relação. Apesar disso, a tendência será que se confunda e crie muitas expectativas, o que poderá te frustrar. Logo, evite se deixar levar pelas fantasias e aposte no que é mais concreto.

Depois, será a hora de sair da rotina na companhia da pessoa amada. Que tal apostar em uma pequena viagem a dois? A propensão será que isso traga mais leveza para o relacionamento, auxiliando o casal a alinhar as ideias com mais flexibilidade e compreensão.