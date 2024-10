Veja as causas e os sintomas da catarata

Segundo a Sociedade Brasileira de Oftalmologia, surgem cerca de 550 mil casos de catarata por ano no Brasil. O oftalmologista do Instituto de Olhos Ciências Médicas, Dr. Umberto Rizzuto, explica que no país o aumento do número de pacientes com a doença se dá, especialmente, pelo envelhecimento da população. Isso porque a condição é caracterizada por atingir, em sua maioria, pessoas acima dos 60 anos.

A catarata é definida quando o cristalino, a lente natural que o ser humano possui desde o nascimento, fica turva, opaca. Essa lente tem propriedades específicas que permitem focar e ajustar a visão, enviando as imagens que vemos para a retina, onde são processadas pelo cérebro.

Quando o cristalino se torna turvo, pode causar perda de visão e outros sintomas oculares. Na qualidade de vida, a catarata pode comprometer a realização de atividades diárias, aumentar o risco de quedas e, em estágio avançado, levar à cegueira.