4 diferenças entre os sintomas de infarto e crise de pânico

“Muitas vezes, os sintomas da crise do pânico são muito semelhantes aos do infarto. Por isso, é importante uma avaliação médica que leve em conta o histórico do paciente”, afirma o cardiologista Marco Miguita, da Cardiocat, serviço de hemodinâmica em Londrina.

Abaixo, Marco Miguita destaca quatro sintomas semelhantes entre infarto e crise de pânico. Confira!

1. Dor no peito

Ambas as situações provocam dor no peito, mas, no caso do infarto, a dor é mais forte e constante e não melhora com o repouso. A dor no peito da crise de pânico, por sua vez, é mais leve e pode variar conforme o estado emocional do paciente.

2. Falta de ar

No infarto, a falta de ar provoca suor frio, palidez, tontura e sensação de desmaio, enquanto, na crise do pânico, esse sinal aparece de maneira súbita e intensa e está associada a sintomas como insônia e alterações alimentares.