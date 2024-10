3 dicas para não perder a cidadania italiana

Existem três meios para obtenção da cidadania : judicialmente na Itália, administrativa via consulado ou por residência na Itália. Uma das principais vantagens em realizar o processo por via judicial é a agilidade no reconhecimento do direito com a assistência e a garantia da não violação de regras que façam com que o processo seja cassado.

Importante ressaltar que a perda da cidadania pode impactar o status dos descendentes, pois é frequentemente transmitida por linhagem. Assim, as implicações da cassação podem afetar gerações futuras, estendendo-se além do indivíduo diretamente envolvido. Este cenário destaca a importância de compreender plenamente os direitos, obrigações e potenciais consequências.

“Na obtenção por residência na Itália, há pessoas que apenas simulam residência. Elas podem ter um contrato de aluguel, mas, na verdade, passam apenas alguns dias no país. Embora possam ter direito à cidadania por descendência, se for comprovada a fraude no processo de residência, perderão a cidadania obtida”, Rafael Gianesini, CEO da Cidadania4U, startup que combina tecnologia avançada e expertise humana para desburocratizar a jornada para obtenção de cidadania europeia.

Cassação do visto italiano

A seguir, Rafael Gianesini lista 3 motivos que podem levar à cassação da cidadania italiana. Confira:

1. Residência não efetiva

A questão da residência não efetiva tem se tornado um desafio significativo no processo de concessão da cidadania italiana, com as autoridades cada vez mais atentas a práticas que indicam uma residência não genuína. Uma das táticas mais comuns são as estadias intermitentes, nas quais as pessoas fazem visitas frequentes, mas curtas, à Itália, tentando cumprir tecnicamente o requisito de residência sem estabelecer uma vida cotidiana no país.

As autoridades estão desenvolvendo métodos cada vez mais sofisticados para avaliar a autenticidade da residência, combinando verificações de registros oficiais com investigações detalhadas sobre o dia a dia dos solicitantes. Esta abordagem mais rigorosa visa garantir que apenas aqueles que realmente estabeleceram suas vidas na Itália, contribuindo para a sociedade e economia do país, obtenham a cidadania.