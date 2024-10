Entenda a conexão entre o Halloween e o signo de Escorpião

Intensidade e transformação dos escorpianos se alinham com as energias do Dia das Bruxas

Em 31 de outubro, véspera do Dia de Todos os Santos, muitos países celebram o Halloween, tradição que se originou em países de língua inglesa, possivelmente, entre os celtas, no festival da colheita. Essa data coincide com o período em que o Sol transita pelo signo de Escorpião, que, como o Dia das Bruxas, é conhecido pelos seus mistérios e poderes ocultos.

Regido por Hades na mitologia, o signo de Escorpião está relacionado com as profundezas do inconsciente e os infernos pessoais. Assim, o Halloween ressoa perfeitamente com as características deste signo, que é associado a bruxas e bruxos, transformações e renascimentos.

Escorpião no Mapa Astral

Escorpião rege a casa 8 do Mapa Astral, que simboliza os processos de morte e renascimento, nossos mergulhos no mundo avernal e inconsciente. Quando um planeta passa por essa área do nosso mapa, sentimos uma forte necessidade de transformação que só ocorre por meio da introspecção ao nosso inconsciente.