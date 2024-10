6 curiosidades sobre o homem do signo de Escorpião

Intuição aflorada e necessidade de atenção estão entre as principais características dos escorpianos

Escorpião é o oitavo signo do zodíaco. Regido pelo planeta Plutão e corregido por Marte, ele rege a casa 8 do Mapa Astral. Suas pedras são turmalina negra, citrino e ametista, e o elemento é a Água, o que faz dos escorpianos pessoas extremamente intuitivas e emotivas.

“Por trás da máscara de fortaleza, há um ser de extrema sensibilidade que não deixa transparecer que está ferido. Não é de fácil convivência, com tanta intensidade e dificuldade para demonstrar os sentimentos e a fragilidade. Quando está magoado, consegue ferir profundamente as pessoas com quem se relaciona”, detalha a astróloga Thais Mariano.

A seguir, confira 6 curiosidades sobre os nativos de Escorpião!