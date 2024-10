8 dicas para deixar o seu macarrão perfeito

O Dia Mundial do Macarrão, celebrado em 25 de outubro, destaca a popularidade desse alimento presente em inúmeras culturas ao redor do mundo. Com suas diversas variações de formato e preparo, ele se adapta tanto a refeições simples quanto a pratos sofisticados. No entanto, a discussão sobre sua inclusão em uma alimentação equilibrada é importante.

Para a nutricionista Clariana Colaço, o equilíbrio na escolha do macarrão será a chave para uma alimentação saudável, desde que combinado com os ingredientes corretos. “Muitas pessoas associam o macarrão apenas a pratos pesados e calóricos, mas, na verdade, ele é uma ótima fonte de carboidratos que pode fornecer energia de forma equilibrada. A chave está nas combinações. Um prato com macarrão integral, ou mesmo a massa tradicional, mas com vegetais variados e uma proteína magra, como frango ou peixe, é uma refeição completa e nutritiva.”

A profissional também destaca a importância de moderar o consumo de molhos industrializados e ricos em gordura. “Priorizar molhos caseiros, como o tradicional molho de tomate fresco, é uma forma de reduzir o consumo de sódio e conservantes, sem perder o sabor”, completa.