Veja como ela pode ser utilizada para auxiliar no tratamento de condições de saúde e para melhorar o funcionamento do corpo

A calêndula (Calendula officinalis) é uma planta amplamente utilizada em tratamentos naturais devido às suas propriedades terapêuticas. Originária da Europa e do Mediterrâneo, suas flores vibrantes são valorizadas tanto por seu potencial estético quanto por seus benefícios à saúde. Além de seu uso tradicional em pomadas e chás, ela é versátil na culinária, trazendo não apenas sabor, mas também benefícios para o bem-estar.

Veja, abaixo, 7 benefícios da planta calêndula para a saúde e como usá-la!

1. Propriedades anti-inflamatórias

A calêndula é amplamente reconhecida por suas propriedades anti-inflamatórias, auxiliando no tratamento de inflamações internas e externas. O consumo do chá da planta, por exemplo, pode ajudar a reduzir inchaços e aliviar dores causadas por condições como artrite, proporcionando mais conforto nas articulações. Além disso, o óleo essencial de calêndula, quando utilizado em aromaterapia, pode auxiliar no tratamento de inflamações respiratórias, como a sinusite, ajudando a aliviar a congestão e a inflamação das vias aéreas.