Entenda as diferenças entre sobrepeso e obesidade

Dados do Ministério da Saúde apontam que mais de 6,7 milhões de brasileiros são obesos, resultado de um grande desafio enfrentado pela população em manter uma rotina saudável. As informações também revelam que 1 a cada 4 adultos é obeso e mais da metade apresenta excesso de peso. Mas afinal, qual a diferença entre essas duas condições? Isso é o que Fernanda Maniero, coordenadora do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, explica a seguir. Confira:

Diferenças entre obesidade e sobrepeso

A obesidade ocorre quando o índice de massa corporal (IMC) é superior a 30, enquanto o sobrepeso é caracterizado por um IMC entre 25 e 29,9. Fernanda Maniero aponta que ambas as categorias são fatores de risco para uma série de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e problemas cardiovasculares.

Como prevenir essas condições?

A chave para a prevenção e o controle dessas condições está, em grande parte, em uma alimentação saudável e na adoção de hábitos de vida mais ativos. “A alimentação equilibrada é fundamental para o bom funcionamento do organismo e para a prevenção de doenças. Ela deve incluir uma variedade de alimentos, como frutas, vegetais, grãos integrais, proteínas magras e gorduras saudáveis. Além disso, é importante ter consciência sobre as porções e a qualidade dos alimentos consumidos”, explica a nutricionista.