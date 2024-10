5 dicas para se preparar para uma entrevista em outro idioma

As entrevistas de emprego são etapas fundamentais no processo de seleção de candidatos, funcionando como um momento decisivo tanto para empresas quanto para profissionais. Além de avaliar habilidades técnicas e comportamentais, essa parte do processo seletivo permite que o recrutador conheça melhor o perfil do candidato e sua compatibilidade com a cultura da organização.

Em alguns casos, contudo, as entrevistas podem ocorrer em outro idioma. Tais processos servem, principalmente, para avaliar a fluência e a capacidade dos candidatos de se comunicarem em uma segunda língua – algo essencial para empresas multinacionais ou funções que demandam a interação internacional.

Logo, para que não haja erros nesse momento tão importante da carreira, confira algumas dicas de preparo: