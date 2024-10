4 sinais de que um couro cabeludo não saudável

Falta de cuidados com o couro cabeludo pode prejudicar os fios (Imagem: Nina Buday | Shutterstock) Crédito: EdiCase

O couro cabeludo é uma região sensível e, em alguns casos, por não estar visível, não recebe a devida atenção. Contudo, a falta de cuidado com essa pele, segundo a Dra. Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, pode levar a uma série de problemas. “Existem muitos fatores que contribuem para um couro cabeludo saudável e precisamos estar mais atentos a essa pele, pois uma má saúde dessa região pode causar problemas nos fios, como danos na cutícula, rugosidade, inflexibilidade e quebra e, na própria pele, coceira, caspa, excesso de oleosidade e acúmulo de resíduos”, lista. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora De acordo com a farmacêutica Maria Eugênia Ayres, gerente técnica da Biotec Dermocosméticos, além dos problemas causados pela falta de cuidado, há outro fator que também pode prejudicar a saúde do couro cabeludo: produtos não formulados com a tecnologia correta para penetrá-lo.

“A eficácia da absorção de ativos pode depender do tipo de produto, de sua formulação e de fatores individuais, como a saúde da pele e do couro cabeludo de uma pessoa. Por isso, cada vez mais existe a necessidade de utilizar produtos altamente biodisponíveis e que contam com tecnologias de ponta em sua fabricação”, conta a profissional. Estrutura do couro cabeludo A pele do couro cabeludo contém uma grande quantidade de folículos capilares, que criam uma superfície com muitas dobras e recantos diferentes. De acordo com a Associação da Academia Americana de Dermatologia (AAD), o couro cabeludo contém cerca de 100.000 desses folículos. “Ele está constantemente se adaptando, eliminando e desenvolvendo novas células da pele – e sua rede nervosa mais densa também o torna super responsivo a coisas como temperatura, toque e questões de ordem emocional. Por causa disso, o couro cabeludo muda com bastante frequência, o que pode levar a problemas como queda de cabelo e descamação. Quando o pH do couro cabeludo flutua muito, o couro cabeludo pode começar a ter problemas”, explica a Dra. Lilian Brasileiro.

A oleosidade do couro cabeludo também deve ser uma preocupação. “Além disso, as glândulas sebáceas do couro cabeludo produzem sebo (óleo) para ajudar a lubrificar essa região. Quando essas glândulas produzem menos ou mais sebo, muitos problemas diferentes podem começar a acontecer”, destaca a médica. Alguns sintomas podem surgir quando o couro cabeludo não está saudável (Imagem: goodluz | Shutterstock) Sinais de problemas no couro cabeludo Mesmo que seu couro cabeludo passe despercebido sob seus cabelos exuberantes, ele ainda precisa de muito cuidado. “Um couro cabeludo saudável estará livre de escamas, irritação, ressecamento e vermelhidão. Se você notar alguma dessas situações abaixo, pode estar sofrendo de problemas de saúde do couro cabeludo. Reações alérgicas, estresse e até a dieta podem influenciar”, diz a profissional.

Os principais sinais de um couro cabeludo não saudável são: 1. Pele seca e com coceira Quando isso ocorre, segundo a Dra. Lilian Brasileiro, a pele fica com irritação e descamação, na forma de flocos brancos. “Isso pode ser causado por qualquer coisa, desde situações climáticas extremas ou uma reação alérgica ou dermatite de contato causada por produtos que você está usando (como shampoo, condicionador, gel ou spray de cabelo)”, diz a especialista. 2. Caspa Diferentemente do couro cabeludo seco, a caspa é caracterizada por células da pele de tonalidade branca ou amarelada. Isso acontece quando o couro cabeludo produz muito óleo, o que faz com que um excesso de células da pele se acumule e depois se desprenda.

Conforme a dermatologista, a caspa pode ser causada por vários fatores, incluindo: excesso de um fungo chamado malassezia; não lavar o cabelo com frequência suficiente; hormônios; estresse; lavar o cabelo com água quente; e mudanças de temperatura. 3. Excesso de oleosidade e acúmulo de produto Quando o couro cabeludo não é higienizado adequadamente, o acúmulo de produto começa a ocorrer ao redor dos folículos capilares. “Isso pode acontecer devido ao uso excessivo de produtos para o cabelo e para o couro cabeludo (como shampoo seco, spray para cabelo e óleos pesados para o cabelo). É importante limpar adequadamente o couro cabeludo para que esse acúmulo não cause obstrução dos folículos capilares”, explica a Dra. Lilian Brasileiro. 4. Falhas e queda capilar Se você está percebendo queda de cabelo, é fundamental procurar um médico para identificar a raiz do problema. “A perda de cabelo é resultado de muitos fatores diferentes, incluindo: genética, mudanças hormonais ou na dieta, medicamentos, doenças temporárias e até estresse. Como são vários fatores, o médico atuará como um verdadeiro investigador para descobrir a causa e indicar os tratamentos”, diz a especialista.

Hidratar o couro cabeludo previne o ressecamento e promove o crescimento capilar (Imagem: goffkein.pro | Shutterstock) Cuidados adequados com o couro cabeludo Para manter o couro cabeludo saudável e, consequentemente, o bom aspecto dos cabelos, é importante adotar alguns cuidados. Veja abaixo! 1. Hidratação do couro cabeludo A farmacêutica Maria Eugênia explica que hidratar o couro cabeludo é uma parte importante para mantê-lo saudável, especialmente se você tem a pele dessa região seca, sensível ou com outras condições. “A hidratação dessa área promove: prevenção de ressecamento, promoção do crescimento capilar – já que um couro cabeludo saudável e hidratado pode proporcionar um ambiente mais favorável para o crescimento dos fios –, minimização da caspa, redução da irritação – já que hidratantes podem ajudar a acalmar e aliviar essa irritação –, equilíbrio da oleosidade”, diz a profissional.