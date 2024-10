8 semelhanças entre o cachorro e o lobo

Os cachorros e os lobos pertencem à mesma família, a dos canídeos, e, apesar das grandes diferenças comportamentais e físicas, têm muitas semelhanças genéticas e biológicas. De acordo com um estudo da Universidade de Tóquio, o lobo-japonês, uma subespécie do lobo cinzento já extinta, e o cachorro doméstico compartilham 98% do DNA. Esses animais, que em algum momento evoluíram em caminhos diferentes, ainda preservam características em comum que os tornam parentes próximos.

Tanto o cachorro quanto o lobo utiliza os movimentos da cauda e das orelhas para se comunicar com outros membros do grupo (Imagem: Shutterstock)

5. Linguagem corporal

A maneira como cachorros e lobos usam a linguagem corporal para se comunicar com outros membros do grupo é muito parecida. Ambos utilizam movimentos da cauda, orelhas e expressões faciais para indicar seu estado emocional, como submissão, agressividade ou curiosidade. Por exemplo, a postura de submissão, com orelhas abaixadas e cauda entre as pernas, é comum nos dois animais.

6. Hierarquia social

Os lobos vivem em um sistema hierárquico, em que o alfa tem o controle do grupo. De forma semelhante, os cachorros, mesmo no ambiente doméstico, podem demonstrar um comportamento hierárquico, em que reconhecem um líder entre os tutores ou outros animais. Isso é uma forma de garantir a ordem dentro da matilha.