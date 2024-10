6 profissões para quem gosta do mundo da moda

Visto à variedade no mundo da moda, confira as profissões indicadas para quem se interessa por esse mercado!

A indústria da moda oferece diversas oportunidades para quem deseja trabalhar com criatividade e inovação, indo muito além das passarelas. Esse mercado valoriza habilidades técnicas, sensibilidade estética e conhecimento sobre tendências, exigindo profissionais capazes de transformar ideias em produtos e experiências.

2. Consultor de imagem e estilo

Esse profissional orienta os clientes na escolha de roupas e acessórios que valorizam sua aparência e transmitem uma imagem coerente com seus objetivos. É essencial ter conhecimento sobre codificação de cores, formatos de corpo e estilo pessoal. Consultores podem atuar com clientes individuais, empresas ou celebridades.

3. Produtor de moda

Organiza e coordena editoriais, campanhas publicitárias e desfiles, garantindo que todos os elementos visuais fiquem alinhados com a proposta da marca ou do evento. Esse profissional trabalha com equipes multidisciplinares, envolvendo fotógrafos, maquiadores e modelos, exigindo habilidades em planejamento e gestão.