6 dicas para lidar com as emoções no início da carreira

Veja como desenvolver o letramento emocional para enfrentar os desafios do mercado de trabalho

No Brasil, mais de 10 milhões de jovens, entre 15 e 29 anos, não estudam nem trabalham, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Para muitos, o caminho para o mercado de trabalho é marcado por ansiedade e pressão, o que pode dificultar ainda mais essa transição.

Nesse cenário, o letramento emocional – a habilidade de reconhecer, entender e gerenciar emoções –tornou-se uma ferramenta essencial. Mas como desenvolvê-lo para garantir sucesso e equilíbrio na vida profissional? Isso é o que os especialistas explicam a seguir. Confira!

1. Conheça as suas emoções

O autoconhecimento é o ponto de partida. Saber identificar o que desperta ansiedade ou estresse permite que você controle suas reações em momentos de pressão. “Quando os jovens entendem suas próprias emoções, eles conseguem lidar melhor com situações difíceis no trabalho”, explica Wandreza Bayona, especialista em Responsabilidade Social Corporativa, com foco em desenvolvimento e implantação de programas para jovens.