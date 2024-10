5 exercícios para fortalecer e definir os glúteos

O agachamento é fundamental para a força dos glúteos, coxas e pernas. Para realizá-lo, fique em pé com os pés na largura dos ombros, empurre os quadris para trás, dobre os joelhos até as coxas ficarem paralelas ao chão e retorne. O aumento da amplitude pode melhorar a ação do glúteo, mas isso necessita de mais mobilidade articular e experiência com o exercício.

2. Levantamento terra

O levantamento terra é um excelente exercício para os músculos das costas, glúteos e pernas (Imagem: dnlv | Shutterstock)

Trabalha a musculatura posterior de forma eficaz. Posicione-se com os pés na mesma largura dos ombros e, ao segurar a barra, flexione os joelhos, mantenha a coluna reta, levante a barra estendendo quadris e joelhos, e desça controladamente.