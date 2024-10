5 benefícios poucos conhecidos da prática de atividade física

Mas, além dos benefícios mais tradicionais, como melhora do sistema cardiovascular e do sono, emagrecimento e ganho de massa muscular, a prática regular de exercícios físicos traz impactos muito mais profundos na nossa saúde.

A prática regular de atividade física é extremamente reconhecida por seus consideráveis ​​benefícios para a saúde geral. No entanto, apesar dessa consciência, 52% dos brasileiros não a praticam com regularidade. Entre aqueles que se exercitam, apenas 8% seguem a recomendação mínima de duas vezes por semana, conforme revela a Pesquisa Saúde e Trabalho, realizada pelo Serviço Social da Indústria (SESI).

Exercícios físicos intensos prolongados ajudam a inibir o apetite por até 12 horas, o que ajuda no controle do peso.

2. Não consuma alimentos estimulantes após as 16h

A qualidade do sono irá impactar diretamente seu dia seguinte. Por isso, comece cuidando do final do dia para melhorar os hábitos no dia seguinte.

3. Participe de grupos

Participe de grupos de apoio com atividades como dança, trilha, artes marciais, corrida e outros esportes.

4. Busque auxílio profissional

A ajuda profissional ajuda a encontrar uma atividade que faça sentido ao seu objetivo e realidade.