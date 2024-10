5 receitas veganas ricas em cálcio

Biscoito de gergelim com gotas de chocolate

Ingredientes

1 xícara de chá de aveia em flocos

1/2 xícara de chá de gergelim

1/2 xícara de chá de água

3/4 de xícara de chá de farinha de quinoa

1/3 de xícara de chá de óleo de girassol

1/2 xícara de chá de açúcar mascavo

50 g de chocolate vegano picado

Óleo de girassol para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto as gotas de chocolate, e misture até obter uma consistência homogênea. Adicione as gotas de chocolate e mexa para incorporar. Após, com a ajuda de uma colher, pegue um pouco de massa, modele no formato de uma bolinha e achate com as mãos. Disponha em uma assadeira untada com óleo de girassol e repita o processo com toda a massa. Leve ao forno preaquecido a 200°C por 15 minutos. Sirva em seguida.

Smoothie de abacate e leite de amêndoas (Imagem: kvladimirv | Shutterstock)

Smoothie de abacate e leite de amêndoas

Ingredientes

Polpa de 1 abacate maduro

1 xícara de chá leite de amêndoas

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de melado de cana

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea e cremosa. Se necessário, adicione mais leite vegetal para atingir a consistência desejada. Sirva em seguida.