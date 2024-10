5 receitas de lasanha ao molho branco para o almoço de domingo

Lasanha à bolonhesa com molho branco (Imagem: Maria Tebriaeva | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Com a influência de países estrangeiros como a Itália, muitos pratos tornaram-se comuns ao paladar dos brasileiros e passaram por modificações, exemplo disso são as famosas lasanhas. Originalmente preparada com carne moída, molho vermelho, queijo e bacon defumado, a iguaria tornou-se um dos pratos favoritos no país, graças à sua versatilidade, que permite a combinação de diversos ingredientes para incrementar o sabor. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas deliciosas de lasanha ao molho branco para você testar em casa. Confira! Lasanha à bolonhesa com molho branco Ingredientes Molho à bolonhesa É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora 1 1/2 colher de sopa de óleo

1 cebola descascada e ralada

1 kg de carne moída

350 g de molho de tomate

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Molho branco

3 colheres de sopa de manteiga

3 colheres de sopa de farinha de trigo

300 ml de leite

500 g de creme de leite

1 pitada de sal Massa e montagem 500 g de massa para lasanha

Sal e queijo parmesão ralado a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Massa Em uma panela, coloque a água e o sal e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione algumas folhas de massa para lasanha e cozinhe até elas ficarem macias. Repita o processo com toda a massa, retire da panela com cuidado e pendure sobre um escorredor para não grudar. Reserve.

Molho à bolonhesa Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a carne moída e o molho de tomate e misture. Cozinhe por 5 minutos. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Molho branco

Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a farinha de trigo e mexa até obter uma consistência homogênea. Aos poucos, acrescente o leite e misture até dissolver completamente. Por último, coloque o creme de leite e o sal e mexa para incorporar. Desligue o fogo e reserve. Montagem Em uma assadeira, faça uma camada com a massa para lasanha. Despeje o molho à bolonhesa sobre ela e espalhe. Faça uma camada com molho branco e cubra com a massa. Repita o processo até preencher toda a assadeira, finalizando com a massa. Polvilhe com queijo parmesão e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida.

Lasanha ao molho branco cremoso Ingredientes 500 g de massa para lasanha

250 g de requeijão

240 g de creme de leite

20 g de queijo muçarela fatiado

350 ml de leite

1 colher de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de manteiga

1/2 cebola descascada e picada

1 xícara de chá de queijo parmesão ralado

150 g de presunto fatiado

Sal a gosto

Água para cozinhar Modo de preparo Em uma panela, coloque a manteiga e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Junte o amido de milho, o leite e o creme de leite e mexa até engrossar. Tempere com sal e desligue o fogo. Reserve. Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Aos poucos, adicione algumas folhas de massa para lasanha e cozinhe até ficarem macias. Repita o processo com toda a massa, retire da panela com cuidado e pendure sobre um escorredor para não grudar. Reserve. Em uma assadeira, coloque um pouco de molho e espalhe. Disponha a massa e faça uma camada de queijo muçarela e presunto. Acrescente o requeijão e espalhe com uma colher. Despeje novamente um pouco de molho e repita o processo até preencher toda a assadeira. Finalize com molho e polvilhe com queijo parmesão. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 minutos. Sirva em seguida. Lasanha de frango com molho branco Ingredientes Recheio

1 cebola descascada e picada

4 tomates sem pele e picados

500 g de peito frango cozido e desfiado

cozido e desfiado 2 xícaras de chá de água

2 xícaras de chá de molho de tomate

Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e óleo a gosto Molho branco 2 colheres de sopa de amido de milho

1 colher de sopa de manteiga

3 xícaras de chá de leite

250 g de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Montagem 200 g de massa para lasanha pré-cozida

500 g de queijo muçarela fatiado

Queijo parmesão ralado a gosto Modo de preparo Recheio