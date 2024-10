5 benefícios do chá de valeriana para saúde

A valeriana é uma planta medicinal da espécie Valeriana officinalis, também conhecida como valeriana-das-boticas ou valeriana selvagem. Utilizada há muito tempo para promover o bem-estar, ela é rica em compostos bioativos, como ácidos valerênico, isovalérico e antioxidantes, responsáveis por suas propriedades relaxantes. Esses componentes têm dado destaque ao chá da planta na fitoterapia, por oferecerem diversos benefícios à saúde. A seguir, confira quais são eles!

1. Auxilia no tratamento da insônia

A valeriana é uma planta medicinal que possui propriedades sedativas, o que pode ajudar a reduzir a ansiedade e melhorar a qualidade do sono. Segundo dados do Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) da Comunidade Europeia (EMA), uma dose do chá valeriana de 30 a 60 minutos antes de dormir, com uma dose anterior no começo da noite, caso necessário, já é o suficiente para ter uma noite de sono tranquila.

2. Alivia os sintomas da TPM

As propriedades calmantes da valeriana também beneficiam as mulheres que sofrem com os sintomas da TPM (tensão pré-menstrual), como irritabilidade, cólicas e insônia. Para isso, basta consumir o chá algumas semanas antes do ciclo menstrual começar. Contudo, a consulta com um profissional de saúde antes de incluir o chá na rotina é indispensável.