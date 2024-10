Horóscopo semanal: previsão dos signos de 21 a 27 de outubro de 2024

A posição dos astros sugere que os próximos dias serão importantes para encarar sombras e desconfortos (Imagem: Olenapolll | Shutterstock) Crédito: EdiCase

Nesta semana, o Sol entrará no signo de Escorpião e fará um aspecto tenso com Marte e Plutão. Esses movimentos indicam um período importante para encarar as sombras e os desconfortos. Contudo, também sugerem desafios e tendência a ações precipitadas, o que poderá gerar conflitos e perdas. Mercúrio em Escorpião fará aspecto favorável com Saturno, indicando um período de maior consciência dos padrões nocivos. Vênus seguirá em Escorpião e fará aspecto tenso com Saturno, sugerindo uma fase desafiadora para os relacionamentos. Afinal, o contato com medos e inseguranças se fará mais presente, despertando carências e o medo do abandono e da rejeição. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Marte no signo de Câncer fará aspecto tenso com o Sol e Plutão. Ao mesmo tempo que isso proporciona mais coragem para encarar as sombras, também indica a tendência a agir de maneira precipitada. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo.

Áries A semana será perfeita para o ariano encarar os medos mais profundos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock) Uma nova fase se iniciará em sua vida. Será o momento de encarar os medos mais profundos, iluminando o lado obscuro da sua alma. Desse modo, tomará mais consciência dos padrões desafiadores que habitam em seu interior. Apesar dos desconfortos, terá mais coragem para se libertar das emoções que causam sofrimento. Contudo, ainda poderá agir de maneira precipitada. No setor afetivo, você embarcará em um novo ciclo. Será a hora de viver novas experiências e aventuras ao lado da pessoa amada, bem como buscar mais crescimento e desenvolvimento para a relação.

Touro Os ânimos do taurino estarão exaltados e poderão gerar conflitos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock) O desejo de encontrar mais equilíbrio no setor afetivo estará bem presente, assim como a possibilidade de compreender melhor as necessidades do outro. Todavia, a tendência será que os ânimos fiquem mais exaltados, levando a conflitos e explosões emocionais. Isso poderá prejudicar a relação, mas também será uma oportunidade para ressignificar os incômodos no relacionamento. Será uma fase importante para acolher as suas dores de maneira mais amorosa, compreendendo o que viveu e se libertando de padrões nocivos. No ambiente familiar, a tendência será de tensões. Logo, procure acalmar os ânimos e evite agir por impulso.

Gêmeos O geminiano se envolverá mais com as atividades da rotina (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock) Você se envolverá mais com as atividades da rotina. Será uma fase bastante agitada, o que poderá afetar a sua saúde e disposição. Logo, procure direcionar o seu foco para evitar se comprometer com coisas que não conseguirá cumprir. Medos e inseguranças poderão afetar a sua produtividade e o seu trabalho. No setor afetivo, poderá encontrar mais equilíbrio e harmonia, compreendendo melhor o outro, sem deixar as suas necessidades de lado. Por fim, a vida social estará agitada, mas poderão surgir conflitos.

Câncer O canceriano estará com as emoções à flor da pele (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock) Você sentirá tudo de maneira mais intensa, com as emoções à flor da pele. O desejo de se divertir e se dedicar ao que traz alegria estará presente. Tudo isso poderá te levar a agir de maneira impulsiva e autoritária, o que poderá gerar conflitos. Será necessário acalmar os ânimos, acolher os desconfortos que surgirem e ter coragem para transformar padrões de comportamento que geram sofrimento. No setor financeiro, você deverá controlar os impulsos para não gastar com coisas superficiais. A semana será favorável para organizar as tarefas de maneira que tenha tempo para cuidar da saúde e realizar atividades prazerosas.

Leão O leonino poderá se deparar com medos internos, o que irá gerar desconfortos (Imagem: Volyk Nataliia | Shutterstock) A tendência será que se envolva mais com as questões familiares e que a sua presença seja mais solicitada em casa. No entanto, apesar do desejo de desacelerar e estar mais em contato com a família, seu lar poderá ficar um tanto tenso. Isso poderá interferir na forma como você lida com as emoções. Ainda, tenderá a se deparar com medos internos, o que irá gerar desconfortos e motivar ações impensadas. Para lidar com essa situação, será necessário acalmar os ânimos e acolher os incômodos que vierem. Logo, evite agir de maneira radical, pois isso poderá afetar a sua saúde e os seus relacionamentos.