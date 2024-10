5 receitas com maminha para o almoço

Maminha recheada com queijo

Ingredientes

1/2 kg de maminha

300 g de batata descascada e picada

350 g de queijo nozinho

nozinho 15 fatias de bacon

Sal, pimenta-do-reino moída, mostarda, azeite e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira, coloque a carne e, com o auxílio de uma faca afiada, faça um furo profundo no centro da carne. Tempere com sal e mostarda e recheie com o queijo. Tempere a parte externa da carne com sal e pimenta-do-reino e cubra com as fatias de bacon. Ao redor, coloque as batatas e regue com azeite. Finalize polvilhando com orégano e leve ao forno preaquecido em temperatura média até a carne dourar. Retire do forno e sirva em seguida.

Maminha com molho de maionese (Imagem: immfocus studio | Shutterstock)

Maminha com molho de maionese

Ingredientes

1 kg de maminha

2 dentes de alho descascados e amassados

1/2 xícara de chá de vinho tinto

1 cebola descascada e picada

1 folha de louro

1 colher de sopa de azeite

2 xícaras de chá de água quente

1 xícara de chá de maionese

Sal e páprica defumada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a maminha e tempere com sal, alho, páprica e louro. Regue com o vinho tinto e reserve por 30 minutos. Após, em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne e doure. Acrescente a cebola e refogue por 2 minutos. Junte a água, tampe a panela e cozinhe por 40 minutos após pegar pressão.