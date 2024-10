5 dicas para cuidar da saúde mental no trabalho

Cuidar da saúde mental no trabalho é tão essencial quanto zelar pela saúde física, pois o ambiente profissional pode ser uma fonte significativa de estresse e desgaste emocional. O equilíbrio mental impacta diretamente a produtividade, a criatividade e a capacidade de lidar com desafios, além de prevenir o esgotamento (burnout) e doenças como ansiedade e depressão.

Neste contexto, pequenos hábitos diários ajudam a reduzir a pressão e promovem o bem-estar emocional. Por isso, a psicóloga clínica Iara Souza, autora do livro “A importância do sucesso do vazio”, compartilha cinco dicas práticas para manter a mente saudável no ambiente de trabalho. Confira!

1. Pausas estratégicas

Trabalhar longas horas sem interrupção pode aumentar o estresse e diminuir a produtividade. Reservar alguns minutos a cada hora para respirar, alongar-se ou desconectar-se da tela ajuda a evitar o esgotamento. “É essencial se reconectar consigo mesmo em pequenas pausas, criando um espaço de respiro antes de retomar as atividades”, explica Iara Souza.