11 perguntas e respostas sobre transtornos alimentares

Essas condições psiquiátricas, marcadas por uma inquietação constante no comportamento alimentar e/ou na imagem e peso corporal, alteram o padrão do que se come, com prejuízos ao bem-estar físico e psíquico, alerta o Dr. Fabiano Robert, nutrólogo e docente dos cursos de Pós-Graduação da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

“A prevalência pode chegar a 4% na população geral, no entanto, pode ser uma condição subdiagnosticada. Estudos mostram que apenas 1 em cada 10 casos é identificado e muitas pessoas fazem questão de esconder sua condição”, alerta.

Abaixo, o médico esclarece algumas dúvidas sobre os transtornos alimentares. Veja!