10 alimentos que ajudam a aliviar os sintomas da menopausa

No Brasil, cerca de 20 milhões de mulheres passam pela menopausa a cada ano, e uma pesquisa publicada no American Journal of Clinical Nutrition revelou que uma dieta rica em alimentos saudáveis pode ajudar a reduzir até 19% dos sintomas relacionados, como ondas de calor, insônia e alterações de humor.

Segundo a Dra. Grazielle Teles, ginecologista especialista em menopausa e endometriose, os alimentos desempenham um papel importante no controle desses sintomas e na promoção de uma melhor qualidade de vida durante essa fase.

Lidando com a menopausa

A menopausa é o período da vida da mulher em que ocorre o fim permanente dos ciclos menstruais e da fertilidade, geralmente entre os 45 e 55 anos. Ela acontece devido à redução gradual dos hormônios estrogênio e progesterona produzidos pelos ovários. Embora seja um processo natural, a menopausa traz consigo sintomas que podem ser desafiadores, como ondas de calor, ressecamento vaginal, mudanças de humor, ganho de peso e insônia.