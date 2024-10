Conheça a energia da sua casa por meio da numerologia

Cada número possui um significado energético (Imagem: Iryna Imago | Shutterstock)

Entenda o significado de cado número

Numerologia 1

A energia desse número é de muita liderança, força, renovação e inovação, o que pode criar um ambiente propenso a atitudes egoístas e individualistas. Cuidado! No geral, os moradores costumam ser ousados e teimosos, gostam de arriscar e são independentes, elétricos e dinâmicos.

Numerologia 2

Essa energia influencia muito em uma relação saudável, já que faz com que os integrantes dessa casa se inclinem a ser parceiros e amorosos. Intuição, sensibilidade e criatividade sempre estão presentes em um lar com energia 2. Para aqueles que são casais, namorados, músicos, místicos e que gostam de se envolver com a natureza, é um número cheio de mistérios e passividade.

Numerologia 3

A casa da diversão. Essa energia é forte e expansiva, colocando influências na área da comunicação, sinceridade e facilidade em meio à luta por novos caminhos e oportunidades. Esse número também fará com que o ambiente atraia diversão e festas. Muito cuidado com a falta de paciência que, consequentemente, desgastarão as energias. Além disso, pode haver muita tendência à procrastinação.