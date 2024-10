5 dicas para incentivar as crianças a cuidarem dos dentes

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), 45% da população de todo o mundo sofre com doenças bucais, sendo a cárie a mais comum, afetando mais de 2 milhões de indivíduos. Só em crianças com dentes decíduos, popularmente conhecidos como dentes de leite, a cárie acomete 514 milhões. No Brasil, apesar de o Ministério da Saúde divulgar uma melhora no índice de crianças sem cárie, que passou de 46,6%, em 2010, para 53,17%, em 2023, o tema ainda merece atenção.

Como alerta a dentista e responsável técnica do Centro Odontológico São Lourenço em Curitiba, Barbara Garcia Haensch, mudar esse cenário e reduzir continuamente esses percentuais, é um trabalho que começa dentro de casa. “Os pais e cuidadores precisam ser exemplo, estimulando a escovação correta depois de todas as refeições e incentivando que os pequenos sejam responsáveis por cuidar dos seus dentinhos”, diz.

Cuidados com os dentes

Além do cuidado com a escovação dos dentes, Barbara Garcia Haensch ressalta a importância da ingestão de água. A saliva, que atua, por exemplo, na limpeza dos dentes e manutenção do pH bucal, é formada 95% por água. “Portanto, pouco consumo de água significa pouca salivação, o que gera mau hálito e aumenta a probabilidade do aparecimento de doenças, como a cárie”, explica.