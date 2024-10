7 receitas da dieta mediterrânea para o jantar

Sopa de tomate (Imagem: Billion Photos | Shutterstock) Crédito: EdiCase

A dieta mediterrânea prioriza comidas naturais e saudáveis, que favorecem tanto a saúde quanto o emagrecimento. Por volta dos anos 50, pesquisadores foram a Creta, ilha grega, e perceberam que os habitantes de lá tinham menos problemas de saúde quando comparados com os americanos e os britânicos. “Esses fatores foram atribuídos ao padrão alimentar dos países banhados pelo Mar Mediterrâneo e até hoje é uma dieta estudada e publicada como favorecedora do aumento da longevidade”, afirma a nutricionista Daniela Medeiros. A seguir, confira 7 receitas da dieta mediterrânea para um jantar mais saudável, equilibrado e saboroso! É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Sopa de tomate Ingredientes 1/2 cebola descascada e picada

1 kg de tomate maduro e cortado ao meio

maduro e cortado ao meio 500 ml de água

4 folhas de manjericão

1 folha de louro

Sal, azeite e coentro picado a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente os tomates, as folhas de manjericão, a água, a folha de louro e o sal e misture bem. Cozinhe por 20 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo, espere esfriar, transfira a sopa para o liquidificador e bata até triturar bem. Com a ajuda de uma peneira, coe a sopa e disponha novamente na panela. Leve ao fogo médio para aquecer e sirva decorada com coentro picado.

Salada de bacalhau com grão-de-bico Ingredientes 2 xícaras de chá de grão-de-bico cozido

cozido 2 tomates sem sementes e picados

1 cebola descascada e ralada

300 g de bacalhau dessalgado, cozido e desfiado

Suco de 1/2 limão

1/4 de xícara de chá de azeite

Sal e salsinha picada a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, os tomates, a cebola, a salsinha, o bacalhau, o sal e misture bem. Tempere com suco de limão e azeite e mexa para incorporar com os demais ingredientes. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida. Filé de merluza ao forno Ingredientes 1 kg de filé de merluza

3 pimentões vermelhos cortados em rodelas

1 cebola descascada e cortada em rodelas

2 tomates picados

Suco de 1/2 limão

Sal, orégano, azeite, cheiro-verde picado e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque os filés de merluza e tempere-os com sal, pimenta-do-reino e suco de limão. Deixe descansar por 15 minutos. Após, unte uma assadeira com azeite e disponha os filés. Junte o pimentão, a cebola, os tomates, o cheiro-verde, o orégano e misture bem. Regue o peixe com azeite, cubra com papel-alumínio e leve ao forno preaquecido a temperatura média por 20 minutos. Sirva em seguida. Tabule de quinoa com pepino (Imagem: Svetlana Monyakova | Shutterstock)

Tabule de quinoa com pepino Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

1 pepino cortado em cubos

1 tomate picado

Suco de 1 limão

3 colheres de sopa de azeite

Sal, salsinha picada, coentro e pimenta-do-reino moída a gosto

Água Modo de preparo Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macia. Escorra a água e disponha a quinoa em um recipiente. Adicione o pepino, o tomate e misture bem. Tempere com sal, pimenta-do-reino, suco de limão, azeite e misture bem. Polvilhe com salsinha e coentro e sirva em seguida. Patê de castanha-de-caju Ingredientes 1 xícara de chá de castanha-de-caju crua

crua 1/2 xícara de chá de água morna

2 colheres de sopa de suco de limão

1 dente de alho descascado e picado

Sal, salsinha picada, orégano e manjericão a gosto

Água para deixar de molho Modo de preparo Em um recipiente, coloque as castanhas-de-caju, cubra-as com água e deixe-as de molho por 8 horas. Após, escorra a água, transfira as castanhas-de-caju para o liquidificador, adicione o suco de limão, o alho, o sal, a salsinha, o orégano, o manjericão e, aos poucos, a água morna. Bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o patê para um recipiente e sirva em seguida. Berinjela assada com molho de tahine Ingredientes 2 berinjelas cortadas ao meio

cortadas ao meio 3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de tahine

Suco de 1 limão

1 dente de alho amassado

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para ajustar a consistência

Salsa ou coentro fresco para decorar Modo de preparo Em uma assadeira, coloque as berinjela com a parte cortada para cima. Regue com azeite de oliva e tempere com sal e pimenta-do-reino. Leve ao forno preaquecido a 200°C até que as berinjelas estejam macias e levemente douradas.