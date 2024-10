4 sintomas do colesterol alto que merecem atenção

“Como em todo problema de saúde, identificá-lo o mais cedo possível é importante para evitar que ele piore ainda mais, isso pode ser feito com exames laboratoriais de rotina, mas também existem alguns sinais visíveis que a própria pessoa pode observar com o tempo”, alerta o cardiologista Dr. Roberto Yano.

Aumento do risco de doenças cardíacas;

Acúmulo de placas nas artérias (aterosclerose);

Hipertensão arterial;

Problemas no fígado;

Aumento do risco de AVC (acidente vascular cerebral).

4 sintomas visíveis do colesterol alto

O cardiologista Dr. Roberto Yano orienta sobre quais sintomas no corpo indicam que o colesterol está alterado e merecem atenção. Veja abaixo!

1. Xantomas na pele

Os xantomas são manchas amareladas que aparecem nas pálpebras, cotovelos, joelhos ou mãos, são formados por um excesso de gordura na pele, que indica risco da pessoa estar com colesterol alto.

2. Xantelasma

São marcas bem parecidas com os xantomas, mas surgem nas pálpebras ao redor dos olhos e apontam níveis altos do colesterol LDL no sangue, em alguns casos, mesmo tratando o colesterol, as manchas podem continuar.