3 flores para decorar a casa na primavera

Cuidados: sempre mantenha a flor em ambientes úmidos e com sol ameno.

Cuidados: a flor precisa do sol da manhã, e fica mais forte e saudável se for utilizado substrato na terra na hora do plantio.

O antúrio é ideal para o escritório (Imagem: Yarrrrrbright | Shutterstock)

3. Antúrio

Outra flor ideal para deixar a casa mais bonita na primavera é o antúrio. Há muitas versões dessa planta, como mini, e com várias cores, como rosa. São plantas curingas que florescem o ano inteiro, principalmente na primavera. É indicada para o escritório.