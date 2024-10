Setor de beleza atrai mulheres empreendedoras

A presença feminina nas lideranças traz uma relação mais autêntica com as consumidoras

O setor de beleza está entre os preferidos das mulheres que buscam empreender no Brasil. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Instituto Rede Mulher Empreendedora, essa área, junto ao segmento de moda e alimentação, tem uma representatividade feminina em torno de 70%.

A identificação das mulheres com o mercado

Cintya Batista, CEO da Magic Color, acredita que, por ser um mercado majoritariamente voltado às mulheres, existe uma identificação maior pelo assunto, o que acaba as atraindo para o setor. “Nós compreendemos melhor as necessidades, os desejos e os desafios do público feminino, e isso nos permite atender às demandas de forma mais empática e precisa”, conta.

Como hairstylist, Cintya via de perto as reais necessidades de suas clientes e identificou uma carência do mercado por um produto que auxiliasse seu trabalho e deixasse as mulheres mais satisfeitas com seus cabelos. Foi a partir dessa constatação que ela criou a Magic Color, empresa de produtos capilares especializada em matizadores para a manutenção de colorações.