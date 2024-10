6 causas para a queda de cabelo excessiva

A queda de cabelo é um processo natural e essencial para a renovação capilar. Todos os dias, perdemos uma quantidade de fios como parte do ciclo de crescimento do cabelo, que envolve três fases: crescimento, repouso e queda. Esse ciclo é necessário para que novos fios possam nascer e substituir os antigos, garantindo que o cabelo se mantenha saudável e forte.

Segundo a dermatologista Dra. Lilian Brasileiro, as dietas de emagrecimento sempre podem desencadear a queda de cabelo. “O simples fato da depressão calórica, necessária ao emagrecimento, pode ser um insulto ao folículo capilar. Temos visto muito isso, pois estamos na era de injeções de analogia da GLP 1 para perda de peso rápida e intensa e, por fim, as bariátricas, as desnutrições propriamente ditas como as de vitaminas e minerais, como ferro e zinco mais comumente”, explica

Dessa maneira, é essencial ficar atento com a alimentação. “Portanto, uma dieta equilibrada variada e o mais natural possível, com aporte proteico adequado e suficiente, além de carboidratos complexos e gorduras de boa qualidade e, ainda, com bons níveis de minerais e vitaminas, garantem a formação, o metabolismo e a manutenção dos fios de cabelo”, acrescenta a Dra. Marcella Garcez.

Ou seja, a alimentação também está relacionada com a queda de cabelo . “A ingestão insuficiente de proteínas, ácidos graxos essenciais, vitaminas e minerais, causada por dietas restritivas, erros inatos do metabolismo ou modificações anatômicas dos sítios de absorção levam a anormalidades estruturais, de pigmentação ou até mesmo à perda do fio”, complementa a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

3. Desequilíbrios hormonais

Alterações hormonais podem causar queda de cabelo temporária ou permanente, de acordo com a Dra. Lilian Brasileiro. “Isso também pode ocorrer durante a gravidez e após o parto (eflúvio telógeno pós-parto)”, diz a médica.

Conforme o Dr. Danilo S. Talarico, após o parto, a queda de cabelo intensa acontece após a última fase do ciclo capilar. “Isso acontece em aproximadamente 40 a 50% das gestações. A grande preocupação do eflúvio pós-parto é com as mulheres que já têm algum quadro de doença no couro cabeludo, pois essas terão uma exuberância no aspecto estético após essa fase”, afirma. Por isso, segundo ele, o cuidado preventivo é fundamental para as mães após o parto.

Além disso, segundo a Dra. Claudia Marçal, a alteração hormonal na glândula hipófise e suprarrenal, mudanças no climatério, com diminuição dos hormônios femininos, ovários policísticos e endometriose também são condições que afetam a saúde do cabelo, mudando sua estrutura proteica, densidade, resistência e crescimento.