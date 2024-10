4 características do gato da raça american wirehair 

O american wirehair, como o nome sugere, é um gato originário dos Estados Unidos. Ele surgiu por acaso em uma ninhada de american shorthairs nos anos 1960, quando um filhote nasceu com uma pelagem texturizada. Desde então, essa raça de personalidade amigável é apreciada por tutores que buscam um bichano de fácil cuidado.

Abaixo, confira algumas características interessantes do gato da raça american wirehair!

1. Aparência física

O american wirehair é um gato de tamanho médio a grande, com corpo musculoso. O que o distingue de outras raças é, sem dúvida, sua pelagem. De acordo com a TICA (The International Cat Association), o pelo dele é grosso e denso, com uma textura áspera. Essa característica faz com que a pelagem seja resistente e menos propensa a se embaraçar.